ВОЗ рассчитывает получить полные данные о вакцине "Спутник V" к концу января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает получить полные данные о российской вакцине от COVID-19 "Спутник V" к концу января, сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
"Мы получили информацию по китайской вакцине разработки компании Sinopharm, которая завершила третий этап клинических испытаний. Совсем скоро мы получим полные данные от британско-шведской компании AstraZeneca; мы также планируем получить полные данные от российского разработчика Центра Гамалеи к концу января", – передает слова Симао ТАСС.
Она отметила, что всего с октября 2020 года ВОЗ получила 13 заявок о включении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации, две из которых – вакцины от BioNTech и Pfizer – уже были одобрены.
"Оценка этих продуктов со стороны ВОЗ важна не только потому, что от этого зависит разрешение на использование этой продукции в различных странах, но и потому, что это позволяет закупать вакцины международным организациям, такими как ЮНИСЕФ", – заявила Симао.
Ранее сообщалось, что производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии стартует в ближайшие время. Такое заявление сделала фармацевтическая компания Uniao Quimica. Уточняется, что сырье для производства препарата было привезено в Бразилию 6 января.
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