Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании Moderna

18:06
Фото: AP Photo/Rick Bowmer
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Об этом сообщает ТАСС.
Препарат можно использовать для лиц старше 18 лет. Вместе с тем агентство планирует и в дальнейшем следить за данными по безопасности и эффективности вакцины.
"Благодаря усилиям и приверженности всех вовлеченных сторон мы смогли выдать вторую положительную рекомендацию для вакцины от коронавируса чуть меньше чем за год с того момента, как ВОЗ было объявлено о начале пандемии", – отметила исполнительный директор EMA Эмер Кук.
Для использования препарата на территории Европы, его должна одобрить Европейская комиссия.
Эффективность вакцины компании Moderna рассчитывалась на базе испытаний с участием более 28 тысяч человек в возрасте от 18 до 94 лет и составила 94,1%. Введение препарата производится в виде двух инъекций с разницей в 28 дней.
Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech.
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