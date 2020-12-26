Первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna в США нашли у пациента с аллергией – СМИ

09:50
Фото: AP Photo/David Zalubowski
Первый случай аллергической реакции на вакцину против коронавируса от компании Moderna зафиксирован у медицинского работника с аллергией на ракообразных. Об этом сообщает телеканал CNN.
Как рассказал врач Хоссейн Садрзаде, до введения препарата он уже слышал о подобных случаях в связи с вакциной компании Pfizer.
"После того как я получил вакцину, я почувствовал тахикардию, но я подумал, что это, возможно, из-за тревоги – мне было страшно после того, как я узнал о реакциях на Pfizer в США, особенно среди людей, у которых аллергия на ракообразных, как у меня", – заявил медработник.
Он уточнил, что после получения прививки ощутил симптомы, которые у него проявлялись в качестве аллергии – пощипывание и онемение в горле и на языке. Кроме того, у него отметили падение кровяного давления.
По словам Садрзаде, он ввел себе препарат, применяемый при опасных для жизни аллергических реакциях, после чего его направили в реанимацию, откуда выписали через четыре часа.
Официальный представитель компании Moderna Рэй Джордан не подтвердил телеканалу инцидент, но отметил, что по внутренней системе отчетности производитель был предупрежден о потенциально опасном побочном эффекте.
Ранее газета Newsweek сообщила о сильной аллергической реакции у медработника в Нью-Йорке после прививки Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным информированных источников, подобная реакция на препарат была выявлена в городе впервые. При этом место и время вакцинации медработника не раскрывается.
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