СМИ заявили, что Трамп поторопился с сообщением об одобрении FDA вакцины Moderna

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пока не санкционировало вакцину Moderna от COVID-19 в США, сообщает The Washington Post.

Таким образом, газета опровергает заявление Дональда Трампа о том, что вакцина уже одобрена.

Ранее президент США написал в Twitter, что вакцина компании Moderna одобрена подавляющим числом голосов и ее распределение начнется "немедленно".

Также, обратившись к другим странам, он заявил, что вакцина уже в пути.

Moderna запросила разрешение на экстренное использование разработанной вакцины от коронавируса. На третьей фазе испытаний она показала эффективность 94,1%.