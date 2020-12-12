В США одобрили вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса

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В США одобрили вакцины BioNTech и Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

В своем аккаунте в Twitter Трамп подтвердил одобрение вакцин. Американский лидер назвал это событие "одним из величайших научных достижений в истории".

"Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за 9 месяцев", – сказал президент.

Кроме того, Трамп заверил граждан в безопасности препарата. Он заявил, что вакцинация в стране начнется менее чем через 24 часа.

"Мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране", – подчеркнул Трамп.

В ходе финальной стадии испытаний оценка эффективности вакцины BioNTech и Pfizer была повышена до 95 процентов. Компании также заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз – в 2021 году.

Вакцину BioNTech и Pfizer ранее одобрили для применения в Великобритании. 2 декабря соответствующую рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) приняло правительство.