Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 95% эффективности

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Разработанная компаниями BioNTech и Pfizer вакцина от COVID-19 продемонстрировала 95% эффективности, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на финальный анализ данных испытания.

Отмечается, что Pfizer планирует "в течение нескольких дней" подать заявление в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США [FDA] на использование препарата в экстренных случаях.

"Данные показывают, что наша вакцина способна давать высокий уровень защиты от COVID-19 уже через 29 дней после введения первой дозы. Помимо этого, введение вакцины хорошо переносится всеми возрастными группами, у которых в основном проявляются мягкие или умеренные побочные эффекты", – рассказал гендиректор BioNTech Угур Шахин.

Ранее немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Уточнялось, что препарат показал 90% эффективности в профилактике заражения COVID-19. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающими известия об испытаниях вакцины.

Первая в мире вакцина от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи. Эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.

