Путин заявил, что вакцина от COVID-19 должна быть доступна всем

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Президент России Владимир Путин согласился с тем, что вакцина от коронавируса должна стать всеобщим достоянием человечества.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества данную мысль выразил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Полностью согласен с вами в том, что вакцина должна быть всеобщим достоянием человечества", – прокомментировал заявление Путин.

Ранее американская фармацевтическая корпорация Pfizer и биоинжиниринговая компания BioNTech заявили об успешно проведенных испытаниях вакцины от коронавируса. Сообщалось, что она оказалась более чем на 90% эффективна в распространении COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал эту новость обнадеживающей. Он отметил, что организация приветствует всех ученых и партнеров, которые работают над новыми методами противодействия коронавирусу.

В Москве массовая вакцинация от коронавируса планируется в течение двух недель, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что через этот период число доз вакцины, которое поступит в гражданский оборот, резко возрастет.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,254 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 817 109 случаев COVID-19, вылечился 1 350 741 человек, скончался 31 161.