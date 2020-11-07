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Общество

00:30

Гинцбург назвал планируемый срок начала вакцинации от COVID-19 в Москве

общество

Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в Москве в течение двух недель.

По его словам, через две недели в гражданский оборот поступит гораздо большее число доз вакцины, чем поступало до сих пор.

"Все идет по плану. К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре – еще в три раза больше будет цифра", – сказал Гинцбург ТАСС.

В Минздраве агентству пояснили, что пока партии вакцины "Спутник V", поступающие в регионы, предназначены только для групп риска, в частности для врачей и учителей.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.

Ранее стало известно, что Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19. Крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января 2021 года.

Вакцину "Спутник V" получат больше миллиарда человек

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