Депздрав Москвы опроверг сообщения о побочных действиях вакцины от коронавируса

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Департамент здравоохранения Москвы опроверг данные о побочных эффектах российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что вакцина имеет побочные действия. Утверждалось также, что за одним из участников исследования якобы не ведется наблюдение.
"В первый же день после введения первого компонента прививки с участником исследования, чья история приведена в публикации, инициативно связался врач телемедицинского центра", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что у указанного участника наблюдались незначительные симптомы. При этом на протяжении следующих двух дней его состояние оценивалось медиками как удовлетворительное.
Позднее к участнику исследования были направлены две бригады скорой помощи. После жалоб на одышку и боли в груди ему предложили госпитализацию. При этом заведующая терапевтическим отделением зафиксировала удовлетворительное состояние участника.
Обследование в поликлинике показало, что у добровольца не обнаружили никаких осложнений, связанных с вакциной, отметили в Депздраве.
"В любое время пациент находится на постоянной связи с врачом телемедицинского центра, которому можно сообщить о самочувствии", – заявили в пресс-службе.
Всего между медиками и пациентом состоялись 18 консультаций. После опубликованного в СМИ материала главврач телемедицинского центра связалась с участником исследований в экстренном порядке.
В ведомстве заверили, что у некоторых граждан после вакцинации могут проявиться нежелательные последствия. Там подчеркнули, что это "совершенно безопасные и проходящие самостоятельно симптомы".
Ранее гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19. По его данным, прививочную кампанию планируется начать в 2021 году.
В ближайшее время начнутся пострегистрационные испытания вакцины "ЭпиВакКорона"
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