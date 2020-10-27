Россиянам порекомендовали вакцину центра "Вектор" для профилактики COVID-19

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Минздрав порекомендовал вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанную центром "Вектор", сообщает RT.

Это исходит из рекомендаций, которые выпустил Минздрав РФ для профилактики коронавируса у взрослых. Сообщается, что вакцина вводится два раза с интервалом от 14 до 21 дня.

За последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии на территории РФ обнаружили 1 547 774 заболевших COVID-19. 1 158 940 пациентов выздоровели от коронавируса, 26 589 – скончались.

В России усилили меры по противодействию коронавируса. В частности, теперь запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа кафе с 23:00 до 06:00. Кроме того, всем гражданам предписано носить маски в местах массового скопления людей.