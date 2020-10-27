В России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни, сообщает Оперативный штаб.
В Москве выявили 4 312 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 721, в Московской области – 496, в Нижегородской области – 369, в Архангельской области – 312, в Ростовской области – 311.
В Свердловской области подтвердили 287 новых случаев коронавируса, в Красноярском крае – 277, в Воронежской области – 276, в Забайкальском крае – 228, в Республике Бурятия – 217.
Всего в РФ зафиксировано 1 547 774 заболевших. За весь период умерли 26 589 человек, выздоровели 1 158 940 человек.
За минувшие 24 часа зафиксировано 320 летальных исходов, из них 61 – в Москве.
Число выздоровевших за последние сутки выросло на 12 844. В Москве выписали 3 269 пациентов. Всего в России выздоровели 1 158 940 человек.
Ранее главный врач городской клинической больницы Москвы № 71 Александр Мясников назвал долю переболевших COVID-19, у которых исчезли антитела. При этом специалист отметил, что у пациентов может сохраняться иммунитет к инфекции.
Роспотребнадзор рекомендует приостановить работу общепита с 23:00 до 06:00
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