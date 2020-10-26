Вирусолог допустил, что РФ вышла на плато по коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн допустил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Примерно притормозился (рост), действуют меры, которые были приняты... Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато", – заявил Альтштейн.
Однако специалист подчеркнул, что в стране цифры по выявленным случаям коронавируса в ближайшее время заметно не снизятся. По его словам, показатели в пределах 16–17 тысяч за сутки продержатся еще примерно до Нового года.
"Скорее всего, если и будет какое-то снижение от вот этих мер, оно будет небольшим. И так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдет", – предположил специалист.
Накануне Сергей Собянин заявил, что прошедшие две недели дали надежду, что динамика коронавируса в Москве будет снижаться. По его словам, с одной стороны, был побит рекорд по заболеваемости и госпитализации, а с другой, появилась надежда, что динамика будет снижаться.
Он подчеркнул, что рост случаев коронавируса в столице идет, но более медленными темпами, что может свидетельствовать о подходе к плато.
За последние сутки в России подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве выявили 5 224 новых случая COVID-19. Всего в стране диагностировано 1 531 224 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции.
Специалист рассказал о последствиях коронавируса
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