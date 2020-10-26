В России выявили 17 347 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них выявлено активно 4 803 (27,7%) случая, у которых отсутствовали клинические проявления, сообщили в Оперштабе.

В Москве выявили 5 224 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 715, в Московской области – 499, в Нижегородской области – 376, в Ростовской области – 312.

В Архангельской области подтвердили 298 новых случаев коронавируса, в Свердловской области – 281, в Красноярском крае – 274, в Воронежской области – 272, в Забайкальском крае – 234.

В Российской Федерации всего зарегистрировано 1 531 224 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чеченской Республике (0,3%), в Чукотском автономном округе (0,4%) и Республике Дагестан (0,5%).

За весь период по России умерли 26 269 человек. За последние сутки подтверждено 219 летальных случаев, из них 62 – в Москве.

Что касается выздоровевших, то за последние сутки их число выросло на 7 574 человека. В Москве выписали 2 681 пациента. Всего в России выздоровели 1 146 096 пациентов с COVID-19.