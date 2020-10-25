Еще 62 пациента скончались от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Еще 62 пациента скончались от коронавирусной инфекции в столице, сообщает городской Оперштаб.

Всего за время пандемии в Москве умерли 6 442 человека с COVID-19.

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом напомнили, что при симптомах ОРВИ надо оставаться дома и вызывать врача.

"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – обращают внимание в Оперштабе.

За последние сутки в России выявили 16 710 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 4 455 случаев COVID-19.