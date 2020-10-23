Депздрав опубликовал данные по смертности от COVID-19 в Москве в сентябре

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал предварительную статистику по смертности от коронавирусной инфекции за сентябрь. Найти ее можно на официальном сайте ведомства.

"В сентябре 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 11 159 смертей (на 1 441 случай больше, чем в сентябре 2019). Превышение смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1 702 случая (9 410 – в 2017, 9 244 – в 2018, 9 718 – в 2019)", – говорится в заявлении Депздрава.

Стало известно, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 569 случаях. Данное значение обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь, уточняют в пресс-службе.

Так, от COVID-19 как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека. Включены случаи, когда при отрицательном тесте по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (93 человека).

В сентябре 1 026 человек умерли от других причин, но с положительным тестом на COVID-19. В департаменте напоминают, что в Москве действует ряд мер, необходимых для сдерживания распространения коронавируса.

За последние сутки в городе выявили 5 478 новых случаев коронавируса.

Ранее Сергей Собянин заявил, что распространение COVID-19 в Москве замедляется.