В Роспотребнадзоре пояснили особенности передачи COVID-19 от взрослых к детям

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Предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса, не подтвердилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробологии имени Пастера Роспотребнадзора Арега Тотоляна.

Он отметил, что изначально специалисты считали, что дети переносят COVID-19 в бессимптомной форме и передают его другим. По его словам, на это указывал тот факт, что дети болели редко.

"Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", – отметил Тотолян.

Он подчеркнул, что вирус размножается, когда попадает в клетки организма. По словам специалиста, туда проникает вирус с помощью рецептора ACE2. Он же в свою очередь развивается в клетках человека именно с возрастом.

Таким образом, более подвержены заражению взрослые, а не дети, сообщил Тотолян. Он подчеркнул, что статистика заболеваемости имеет прямую корреляцию с этим фактором.

"Если брать всю детскую популяцию, не более десяти процентов в структуре заболевших COVID-19 – дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп", – подчеркнул Тотолян.

Он добавил, что в организме детей вирус слабо развивается и размножается как раз благодаря слабой представленности рецептора ACE2. Тотолян отметил, что поэтому дети являются источником инфекции в гораздо меньшей степени, чем взрослые.

Ранее председатель исполкома Союза педиатров РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова подчеркнула гендерное различие в заболеваемости COVID-19. Она отметила, что мужчины больше женщины подвержены риску заболеть коронавирусом. Она сослалась на исследования, согласно которым на степень заболеваемости влияет наличии одной X-хромосомы.