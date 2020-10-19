Ученые рассказали о временных проблемах со здоровьем у переболевших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ученые из Оксфордского университета считают, что большая часть переболевших коронавирусом испытывают впоследствии проблемы со здоровьем в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты провели собственное исследование, участниками которого стали 58 пациентов с разным течением заболевания. Также в исследовании участвовали 30 добровольцев, из которых была сформирована контрольная группа.
Перед исследованием участники прошли осмотр на магнитно-резонансной томографии, врачи изучили также их сердце, легкие, печень и почки. Во внимание были приняты и вредные привычки испытуемых.
В результате исследование показало, что в течение двух-трех месяцев с начала заболевания 64% пациентов испытывали одышку, еще 55% – усталость. Аномалии в тканях легких были обнаружены у 60% участников с коронавирусом. Отклонения в почках были замечены у 29% пациентов, в сердце – у 26%, в печени – у 10%.
Ранее ученые института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия выявили потенциальную уязвимость в структуре сразу нескольких коронавирусов. Специалистами были выявлены более 300 белков, которые вырабатываются в зараженных клетках организма и взаимодействуют с коронавирусом SARS-CoV-2.
К ним относится элемент Tom70, связанный с коронавирусным геном Orf9b. Последним обладает также и SARS-CoV-1. Ученым удалось выяснить, что Tom70 помогает коронавирусам, но именно его связь с геном Orf9b могут сделать "мишенью" для лекарственных препаратов.
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