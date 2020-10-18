Ученые нашли новый симптом коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что одним из симптомов коронавируса является изменение слуха, передает Express.
По данным издания, ряд пациентов с коронавирусом испытывали во время болезни звон или шум в ушах. Специалисты сообщили, что были и такие пациенты, которые в результате COVID-19 полностью потеряли слух.
В то же время они подчеркнули, что опасность для организма представляет только сочетание данного симптома с другими. Ученые попросили врачей обращать особое внимание на любые изменения слуха у пациента с коронавирусной инфекцией.
Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова рассказала, что выявить бессимптомное течение коронавируса можно при таких симптомах, как кратковременное пропадание обоняния и изменение вкуса. Она также посоветовала в этом случае сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический.
В России за последние сутки обнаружили 15 099 новых случаев коронавируса. Клинические проявления заболевания отсутствовали у 3 996 (26,5 процента) человек. На Москву пришлось 4 610 новых случаев.
Наименьшее количество заболевших наблюдается в Чувашской Республике – 44, Татарстане – 41, Еврейской АО – 30, Ненецком автономном округе – 8, Чеченской Республике – 6. Всего в стране зафиксировано 1 299 334 случая COVID-19 в 85 регионах.
В Лондоне заявили, что заболевание почек связано с риском смерти от COVID-19
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