Врач раскрыла способ выявить бессимптомное течение коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова рассказала радио Sputnik, как выявить бессимптомное течение коронавируса.
По ее словам, у ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики.
"Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается", – сказала Соседова.
Кроме того, необходимо сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Установить заболевание также поможет компьютерная томография (КТ).
"Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то кратковременное повышение", – добавила специалист.
Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями ранее узнали, как долго коронавирус может оставаться на поверхности банкнота, металлических поручней и смартфонов в течение месяца.
Переболевшие ОРВИ могут иметь антитела к COVID-19
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