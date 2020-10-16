Врач раскрыла способ выявить бессимптомное течение коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова рассказала радио Sputnik, как выявить бессимптомное течение коронавируса.

По ее словам, у ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики.

"Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается", – сказала Соседова.

Кроме того, необходимо сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Установить заболевание также поможет компьютерная томография (КТ).

"Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то кратковременное повышение", – добавила специалист.

Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями ранее узнали, как долго коронавирус может оставаться на поверхности банкнота, металлических поручней и смартфонов в течение месяца.