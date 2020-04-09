Дерматологи узнали о кожном симптоме коронавируса

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Французский Национальный синдикат дерматологов-венерологов (SNDV) сообщил о новом симптоме COVID-19.

В ходе исследования группа из 400 дерматологов выяснила, что инфицированные имели поражения кожи.

В частности, специалисты обнаружили высыпания, похожие на крапивницу, передает "Комсомольская правда".

В некоторых случаях, по словам врачей, высыпания могут сопровождаться болезненными ощущениями.

Ранее стало известно, что при коронавирусе у некоторых пациентов пропадает обоняние и вкус.

При этом российские вирусологи заявили, что инфекция способна вызвать отмирание целых участков мозга.