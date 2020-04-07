ВОЗ призвала носить маски только при необходимости

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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать медицинские маски во время пандемии коронавируса только врачам и больным людям.

Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в первую очередь, масками должны пользоваться медики. Это необходимо, чтобы защитить врачей от заражения.

В то же время он указал, что запасов масок недостаточно. Поэтому у ВОЗ вызывает опасение, что использование масок населением может усугубить нехватку.

"Для населения мы рекомендуем использование медицинских масок зараженными и теми, кто за ними ухаживает на дому", – цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

Британский врач Каран Рангараджан ранее назвал ошибки тех, кто для защиты от коронавируса пользуется резиновыми перчатками.

По последним данным организации, в мире зафиксировано более 1,13 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 63 тысячи человек скончались.

В России за последние сутки подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, сейчас в стране насчитывается свыше 6,3 тысячи инфицированных граждан.