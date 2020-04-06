За сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции

Фото: Агентство "Москва"
За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 49 регионах страны, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Больше всего случаев заражения в Москве – 591. В Московской области зафиксировали 82 случая, в Санкт-Петербурге – 35, в Коми – 31, в Татарстане – 16, в Краснодарском крае – 11.
В Ивановской, Тульской, Вологодской областях заразились по 10 человек, в Воронежской области, Ставропольском крае, Республике Марий Эл, Нижегородской области – по 9, в Липецкой, Тамбовской областях и Бурятии – по 8. В Волгоградской области зафиксировали 7 случаев, в Архангельской области и Адыгее – по 6, в Брянской, Рязанской, Ленинградской, Пензенской областях, Дагестане и Алтайском крае – по 5.
В Белгородской, Свердловской, Челябинской областях зарегистрировали по 4 случая. В Мурманской области, Северной Осетии, Красноярском крае и Иркутской области – по 3. Во Владимирской, Тверской, Новгородской, Оренбургской областях, в Карелии, Чувашии, Хакасии и Кемеровской области – по 2. В Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Псковской областях, в Чечне, Мордовии, Крыму и Ульяновской области – по 1.
Таким образом, число зараженных в России выросло за сутки на 20%. В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписали 51 человека. За весь период – 406.
За сутки скончались два пациента с коронавирусом в Коми и Московской области. За весь период умерли 47 человек.
В России под наблюдением из-за COVID-19 остается более 198 тысяч человек. В стране было проведено почти 700 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.
29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.
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