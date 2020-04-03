Эксперты дали прогноз по распространению коронавируса в России

Из-за пандемии коронавируса в России продлили нерабочие дни с сохранением зарплаты до конца апреля. Вместе с тем почти все регионы уже перешли на всеобщий режим самоизоляции. Разбираемся, почему такие строгие меры жизненно необходимы, а также какие прогнозы дают ученые относительно дальнейшего распространения болезни.



Математическая модель

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин продлил нерабочую неделю по 30 апреля включительно c сохранением зарплаты для работников. Этот срок может быть сокращен, если ситуация с коронавирусом начнет улучшаться. При этом в столице всеобщий режим самоизоляции продолжит действовать до 1 мая. Схожим образом обстоят дела почти во всех других регионах страны.

По мнению экспертов, в нынешних реалиях подобные ограничения в буквальном смысле являются вопросом жизни и смерти. Так, доцент МГУ Михаил Тамм провел исследование, в котором, используя математическое моделирование, просчитал скорость распространения COVID-19. Специалист пришел к выводу, что если бы в столице не были введены никакие предупредительные меры, то от инфекции скончались бы 117 тысяч человек.

При этом в поставленных условиях пик распространения коронавируса Тамм спрогнозировал на середину мая. После этого кризис был бы переломлен, поскольку большая часть населения уже переболела бы COVID-19 и приобрела иммунитет. Вместе с тем на пике в интенсивной помощи могли бы нуждаться 48 тысяч человек.

Строгие меры, включающие запрет покидать квартиру без необходимости и наказания за нарушение карантина, согласно расчетам, смогут многократно уменьшить количество смертей от коронавирусной инфекции. Таким образом, Тамм предположил, что при соблюдении самого жесткого карантинного сценария число летальных исходов составит 250 случаев, а пик заболеваемости придется на 18 апреля.

В свою очередь, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров предсказал, что вспышка коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, а пик заболевания придется на середину следующей недели.



Верны ли прогнозы?

Фото: ТАСС/Александр Погожев

Доцент механико-математического факультета МГУ Глеб Носовский пояснил Москве 24, что для математического моделирования необходимо точно знать все параметры для расчета.

"Я уверен, что это исследование должно включать не только скорость распространения коронавируса, но и множество других факторов, которые мы точно не знаем. Например, какие средства имеются в распоряжении медиков против коронавируса, какова точная смертность", – отметил специалист.





Глеб Носовский доцент механико-математического факультета МГУ Строить математическую модель на таких данных можно только приблизительно, нельзя сказать, сколько человек умрет. Можно примерно сказать, сколько людей заболеет в присутствии или отсутствии ограничительных мер.

По его словам, даже в официальной статистике показатели заболевания и смертности не могут говорить о точности вычислений, так как всегда существуют погрешности. Носовский добавил, что распространение любой болезни идет по экспоненте, когда с каждым отрезком времени количество заболевших увеличивается примерно в два раза. То есть если из-за одного больного заболевают еще двое, то, например, через неделю их будет в два раза больше, через две недели – в четыре раза больше и так далее, пока не заболеет все население.

"Экспонента – это взрыв, как взрыв пороха, бомбы. На наш взгляд, он происходит мгновенно, но на самом деле есть участок разгона, после которого она взмывает вверх. В эпидемии точно так же, только медленнее", – рассказал собеседник Москвы 24.





Глеб Носовский доцент механико-математического факультета МГУ Все равно до взрыва, до пика дойдет, но с помощью карантина мы оттягиваем это время. Может быть, к этому времени изобретут вакцину, может, еще что-то.

В свою очередь, заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий рассказал Москве 24, что, ориентируясь на опыт других стран, ограничительные меры и повсеместное тестирование должны помочь предотвратить массовые потери среди населения.

"Если посмотреть на нынешнюю статистику, то в России от коронавируса умерли 34 человека. Это не так плохо, как могло быть", – пояснил эксперт.





Георгий Малинецкий доктор физико-математических наук При геометрической прогрессии каждый день число заболевших в определенное количество раз было бы больше, а сейчас рост значительно медленнее. Я думаю, что мы достаточно скоро увидим пик заболевания. Сначала число заболевших выйдет на константу, а потом начнет понижаться.

По его словам, для снижения заболеваемости есть два пути: первый – это китайский, второй – южнокорейский.

"В Китае очень жесткие меры позволили им достаточно быстро справиться с эпидемией. В Южной Корее это произошло за счет того, что они имеют возможность очень быстро делать тесты на вирус благодаря высоким технологиям", – заключил Малинецкий.