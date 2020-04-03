Эксперты ответили на самые волнующие вопросы о коронавирусе

Можно ли принести коронавирус домой на одежде или заразиться от своих питомцев? Вырабатывается ли иммунитет к инфекции у людей, которые переболели COVID-19, и какое мыло помогает эффективно бороться с вирусом? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты в рубрике Москвы 24 "Я только спросить".



– Какова вероятность заразиться коронавирусной инфекцией через порезы?

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн: "В принципе, через ранку вирус попасть может, но я думаю, что особой опасности нет, потому что ранка быстро затягивается, образуется струп (сухая корочка. – Прим. ред.). Другое дело, когда раны большие".

Специалист подчеркнул, что при соприкосновении ранки с воздухом ничего страшного не произойдет. По словам Альтштейна, заразиться можно только в том случае, если кто-то больной COVID-19 случайно покашляет другому человеку на рану или порез.



– Каким мылом лучше всего мыть руки, чтобы смыть вирус?

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов: "Марка мыла не имеет значения. Любое – хоть жидкое, хоть кусковое. Просто у каждого человека свой вкус, своя предрасположенность к запахам, консистенции".

Врач-терапевт Людмила Лапа: "Антибактериальное мыло или обычное – между ними нет разницы".





Людмила Лапа врач-терапевт Но самыми лучшими считаются детское и хозяйственное 72%. Там находятся компоненты, которые хорошо смывают все загрязнения и вирусы с рук.

При этом микробиолог Евгений Плисов посоветовал людям с чувствительной кожей выбирать детское мыло в силу того, что оно щадящее.



– Вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу у человека, уже переболевшего COVID-19?

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева: "Сегодня неизвестно, можно ли повторно заразиться вирусом. До настоящего времени есть сообщения о том, что вырабатывается иммунитет и повторного заражения вроде бы нет".

Однако, по словам Ткачевой, есть и публикации, свидетельствующие о повторном заражении людей спустя некоторое время. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос все еще нет.



Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

– Можно ли заразиться COVID-19 через купюры?

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов усомнился в возможности заразиться COVID-19 через купюры, снятые в банкомате. По его словам, коронавирус может жить на таких поверхностях всего три часа, поэтому возможность инфицирования минимальна. Вместе с тем, чтобы снизить какие-бы то ни было риски, Колбасов рекомендует пользоваться исключительно банкоматами с функцией выдачи денег, которые пополняли инкассаторы.



– Как лучше объяснить ребенку про необходимость самоизоляции на фоне пандемии коронавируса?

Системный семейный психолог Татьяна Потемкина: "Мы можем воздействовать на такие чувства, как милосердие и доброту по отношению к нашим старшим родственникам – к бабушке и дедушке. Объяснить ребенку, что если он заболеет, а когда он гуляет, эта возможность резко возрастает, то для него это может пройти бесследно, а вот бабушка или дедушка могут очень серьезно заболеть и даже умереть".

Эксперт подчеркнула, что с детьми следует общаться откровенно и честно описывать происходящую ситуацию. Только так, по мнению Потемкиной, можно воспитать осознанных и ответственных людей.



– Возможно ли принести вирус домой на одежде?

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева: "На одежде можно принести вирус. Контактный путь – он существует. Поэтому одежда также может быть источником. На поверхностях коронавирус задерживается на достаточно длительное время. Например, на пластиковой поверхности он держится до 72 часов. Также несколько суток может держаться и на одежде".

Вместе с тем эксперт отмечает, что проведения специальных санитарных обработок не требуется. В качестве меры предосторожности она посоветовала повесить верхнюю одежду отдельно от другой. Так вирус уже через двое суток погибнет сам.

"Также рекомендую стирать одежду при 60 градусах. Дополнительного кипячения не нужно. Если одежда постирана, то можно не переживать, ничего в ней нет", – рассказала специалист.



– Нужно ли сдавать тест на наличие коронавируса в организме, если нет симптомов болезни?

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина: "В первую очередь нужно сдавать анализ тем, у кого скрещиваются две составляющие. Первое – это эпиданамнез: не только те, кто был или не был в течение 14 последних дней в эпидемиологически неблагоприятной зоне, но и люди, которые, может быть, контактировали с теми, кто вернулся оттуда. И второе – это специфическая клиническая картина: наиболее частыми симптомами являются повышение температуры, насморк, общее недомогание, усталость, одышка".



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

– Возможно ли заразиться коронавирусной инфекцией от домашнего питомца?

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов рассказал, что только две организации могут давать официальные комментарии по этой теме. Специалист пояснил: "Это ВОЗ, которая четко определила, что домашние животные не рассматриваются в качестве фактора риска, и Всемирная организация здоровья животных, у которой аналогичная позиция по данному вопросу".



– Усугубляют ли сигареты и алкоголь течение COVID-19?

Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров отметил, что никаких доказательств по этому поводу нет. "Исследования по коронавирусу не проводились на эту тему. Не сравнивали курильщиков, употребляющих алкоголь, людей, страдающих подобными привычками", – пояснил он.

Более того, по словам Гундарова, эксперты, которые провели анализ профилактических программ за последние 50 лет, выяснили, что отказ от курения не снижает смертность от вирусов.



Соболева Илона