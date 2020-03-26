В Минздраве рассказали, стоит ли сдавать тест на коронавирус без симптомов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина посоветовала не сдавать анализ на коронавирус без предпосылок к наличию заболевания.
Подтвердить или опровергнуть заражение COVID-19 теперь можно в частных лабораториях. Результаты тестирования обещают выдать в течение двух дней при наличии паспорта.
"В первую очередь нужно сдавать анализ тем, у кого скрещиваются две составляющие. Первое – это эпиданамнез: не только те, кто был или не был в течение 14 последних дней в эпидемиологически неблагоприятной зоне, но и люди, которые, может быть, контактировали с теми, кто вернулся оттуда. И второе – это специфическая клиническая картина: наиболее частыми симптомами служат повышение температуры, насморк, общее недомогание, усталость, одышка", – рассказала Драпкина.
Минздрав напоминает: при появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача, а также минимизируйте контакты с другими людьми.
Ранее сообщалось, что возле лабораторного отделения на Рождественском бульваре уже развернулась огромная очередь. Люди держат между собой дистанцию не меньше метра.
С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Собянин призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.
В ТиНАО продолжается строительство инфекционного центра
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