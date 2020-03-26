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Общество

17:38

Писатель Борис Акунин заявил, что заразился коронавирусом

общество культура

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", – сообщил писатель.

Он добавил, что страх перед коронавирусом страшнее самого заболевания. Акунин призвал быть осторожными, но паниковать не видит смысла, передают "Дни.ру".

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких. Результат анализа на коронавирусную инфекцию пока неизвестен, уточнил Владимир Винокур.

Мать Ксении Собчак – сенатор Людмила Нарусова – самоизолировалась, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы. Ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

В России коронавирусом заражены 840 человек. ВОЗ сообщает, что в мире зафиксировано более 375 тысяч случаев заболевания, свыше 16,3 тысячи человек скончалось. Представитель организации в России Мелита Вуйнович считает, что введение жесткого карантина в Москве и других городах страны пока не нужно.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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