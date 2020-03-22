Как лечить коронавирус в домашних условиях

Департамент здравоохранения Москвы разрешил больным коронавирусной инфекцией в легкой форме лечиться на дому. В ведомстве установили соответствующий алгоритм лечения, а также рассказали о лекарствах, которые могут помочь в борьбе с COVID-19. Рассказываем, кому можно остаться дома в случае заражения новым вирусом, а также как правильно лечиться на дому.

Коронавирус в легкой форме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоит отметить, что с положительным результатом теста на коронавирус остаться дома все равно получится не у всех. Пациенты, которые находятся в группе риска, отправятся в больницу в любом случае. Речь идет о беременных женщинах, пожилых людях в возрасте 65 лет и выше, а также о пациентах с хроническими заболеваниями – сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеваниями дыхательных путей, например бронхиальной астмой.

Для тех, кто не попадает ни в одну из перечисленных групп риска, департамент здравоохранения установил алгоритм лечения в домашних условиях. Однако и здесь избежать госпитализации смогут не все. В больницу не поедут только пациенты с легким течением заболевания, которое определяется следующими признаками:



температура тела ниже 38,5 градуса;

свободное дыхание;

частота дыхательных движений меньше 30;

насыщение крови кислородом больше 93%.

Как лечить коронавирус дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Если один или нескольких перечисленных признаков не совпадают, то есть состояние пациента тяжелее, он отправится в больницу для лечения под наблюдением врачей. Также больной обязан вызвать бригаду скорой помощи в том случае, если его состояние ухудшится.

Обратим внимание, что решение о необходимости госпитализации принимает не сам пациент. После подтверждения заражения коронавирусом к больному снова придет врач.

После принятия решения об отсутствии необходимости госпитализации медицинский работник назначает лечение. В качестве основного лекарства выписывают лопинавир + ритонавир – это комбинированный противовирусный препарат. Как указано в памятке Депздрава Москвы, принимать лекарство придется до 14 дней.

Что касается других составляющих лечения, они вполне классические. Это, во-первых, обильное теплое питье, которое рекомендуется при простуде и гриппе. А также жаропонижающее средство при повышенной температуре: здесь в качестве основного препарата назначен парацетамол.

Если лечение проходит без осложнений и ухудшения состояния, пациента также могут выписать на дому. Для этого необходимо, чтобы две пробы на коронавирус, взятые с интервалом в 48 часов, были отрицательными.

Домашняя обстановка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После назначения лечения врач также оценит жилищные условия на предмет успешной организации медицинского ухода на дому.

Санитарные условия

В первую очередь медик напомнит о постоянной влажной уборке и обработке обеззараживающими средствами всех поверхностей квартиры. Дезинфекция также будет касаться посуды больного, его постельного белья и столовых приборов. Дома также должно иметься дезинфицирующее средство для мытья рук. Кроме того, необходимо убедиться, что все помещения, в том числе и общие, будут проветриваться.

Меньше родственников

Даже если коронавирус у больного проходит в легкой форме, он все равно максимально опасен для всех его домочадцев – об этом обязательно проинформирует доктор. Именно поэтому если с таким пациентом совместно проживают родственники, попадающие в группу риска (беременность, возраст и хронические заболевания), то его все равно госпитализируют.

Поэтому необходимо минимизировать количество человек, находящихся в контакте с больным. Желательно, чтобы это был один родственник, который сможет не только обеспечить качественный уход за зараженным, но и организовать все меры безопасности, чтобы не заразиться самому. Кроме того, этот человек должен отличаться крепким здоровьем, не иметь никаких хронических заболеваний или иммунодефицитных состояний.



В целях его же безопасности он не должен приближаться к больному ближе чем на один метр, ему лучше постоянно находиться в соседней комнате.

Родственники, которым на время придется переехать, должны помнить, что они теперь официально находятся в самоизоляции, так как находились в непосредственном контакте с заболевшим. Кроме того, доктор напомнит об уголовной ответственности за выход из установленного места постоянного пребывания в изоляции на дому как пациенту, так и его домочадцам.

Помните о горячей линии +7 (495) 870-45-09 – по этому номеру возможно оказание различных мер социальной поддержки.



Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек – по всей стране было зафиксировано 163 новых заболевших. Случаи заражения зафиксировали в 55 регионах. В Москве – 410 заболевших. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.