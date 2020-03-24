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Общество

24 марта, 20:14

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Эксперты объяснили необходимость ужесточить ответственность за нарушение карантина

В ответе за здоровых: зачем ужесточать ответственность для беглецов с карантина
общество безопасность

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина на фоне пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие предложения до 25 марта. Разбираемся, как может измениться ответственность для россиян и нужны ли такие нововведения, а также какие ограничительные меры действуют за рубежом.

Нарушители карантина

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил до 25 марта Минюсту, МВД и Минэкономразвития представить предложения по ужесточению ответственности нарушителям карантина по коронавирусу. Речь идет о наказании как для физических, так и юридических лиц. Ранее с такой просьбой к премьер-министру обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Минюст уже направил в правительство законопроект о соответствующих поправках в КоАП. Об этом рассказали в ведомстве, однако не уточнили, какие именно меры были предложены. Известно только, что они должны "обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Один из первых побегов из карантина совершила жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина. Не дождавшись окончания срока изоляции, девушка покинула больницу имени Боткина. Однако по решению суда пациентку принудительно вернули в медучреждение. Примеру беглянки последовали еще несколько человек. В частности, случаи побегов были замечены в столичной больнице в Коммунарке, в подмосковном Домодедово, а также в Краснодарском крае.

По состоянию на 24 марта, согласно данным ВОЗ, в мире коронавирусной инфекцией заражено уже более 334 тысяч человек, свыше 14,6 тысячи скончалось. В России зарегистрированы 495 больных COVID-19.

Вместе с тем председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заболевание или отравление людей, наказывать штрафом от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты, или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, если нарушение режима карантина повлекло по неосторожности смерть человека либо было сопряжено с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, то виновников предлагается наказывать штрафом до 2 миллионов рублей или в размере зарплаты в период от 4 до 5 лет, либо запретом занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет.

За нарушения, повлекшие смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет. Совет Госдумы обсудит соответствующие поправки в Уголовный кодекс 25 марта. Вынести законопроект на рассмотрение планируется на пленарном заседании 31 марта.

Международный опыт

Фото: AP/Cecilia Fabiano/LaPresse

В Италии действуют меры, согласно которым получившим предписание не выходить на улицу и не покидать закрытые на карантин города гражданам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев или штрафы от 400 до 3 тысяч евро. В Республике Корея для нарушителей карантинного режима предусмотрен штраф в размере до 10 миллионов вон (около 8,2 тысячи долларов) или тюремный срок до одного года.

За отказ от самоизоляции в Австралии зараженных коронавирусом граждан могут посадить в тюрьму сроком до года или оштрафовать на сумму до 50 тысяч долларов. В Израиле за нарушение карантина по небрежности грозит лишение свободы до трех лет. Если же это было сделано намеренно, то до семи лет.

В Китае за побег из карантина также можно сесть в тюрьму. Десятилетний либо пожизненный срок заключения или же смертная казнь грозит тем людям, которые не сообщили медикам о симптомах заболевания, скрыли историю путешествий либо отказались от карантина и лечения, что привело к распространению инфекции.

"Преступный и эгоистичный поступок"

Член Всемирной ассоциации медицинского права, юрист, адвокат Алексей Горяинов в беседе с Москвой 24 пояснил, что ужесточение мер для нарушителей карантина в России является оправданным действием.

"Одна из задач – повысить ответственность самого населения, и, наверное, так оно и есть, но данная статья предусматривает ответственность не просто для населения, а для тех, кто обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила", – сказал эксперт.

Горяинов напомнил случай с главным инфекционистом Ставрополья Ириной Санниковой. Она скрыла свою поездку в разгар эпидемии коронавируса в Испанию. По возвращении в Россию Санникова проигнорировала самоизоляцию и продолжила работать. В конце концов выяснилось, что она заражена коронавирусом. На женщину уже завели уголовное дело.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

А первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил Москве 24, что новые меры нужны в России в соответствии с нынешними реалиями.

Пока все играют в панику, играют в страх. Но для того чтобы эта игра не переросла в реальную беду, нужно озвучивать жесткие превентивные меры, в том числе социальной дистанции и изоляции. К сожалению, это реалии сегодняшнего дня, с этим нужно смириться.
Михаил Емельянов
депутат Госдумы

Врач-эксперт Тимур Пестерев в разговоре с Москвой 24 тоже подчеркнул важность соблюдения карантина для больных коронавирусом.

"Я думаю, что люди, которые убегают из карантина, совсем не понимают опасности, потому что это преступный и очень эгоистичный поступок, человек думает только о себе", – сказал специалист.

По его словам, достаточно быстро распространение инфекции в европейских странах произошло в том числе из-за запоздалых мер по изоляции заразившихся и из-за недостаточных карантинных мер в городах с большим количеством заболевших.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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