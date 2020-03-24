Юрист поддержал ужесточение наказания за нарушение карантина

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Член Всемирной ассоциации медицинского права, юрист, адвокат Алексей Горяинов в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу правительства ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
По мнению эксперта, данная мера будет направлена в первую очередь на тех лиц, которые в рамках своих должностных полномочий обязаны предпринимать определенные меры, направленные на предупреждение и нераспространение заболевания.
Горяинов заявил, что та статья Уголовного кодекса, в которую планируется внести поправки, предполагает наказание именно для ответственных лиц.
"Они законом уполномочены соблюдать данные эпидемиологические правила, но их нарушают, что влечет за собой заражение и другие последствия. Такие лица должны привлекаться к серьезной ответственности, потому что они четко знают, к чему это может привести", – считает юрист.
Он привел в пример инфекциониста Ставрополья Ирину Санникова, которая скрыла свою поездку в Мадрид в разгар эпидемии COVID-19. По приезде она не отправилась на самоизоляцию, а продолжила встречи с коллегами и преподавание в университете. Именно Санникова считается "нулевым пациентом" в регионе. На нее возбудили уголовное дело.
Эксперт не исключил, что подобная мера затронет рядовых граждан.
"Одна из задач – повысить ответственность самого населения, и, наверное, так оно и есть, но данная статья предусматривает ответственность не просто для населения, а для тех, кто обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила", – уточнил Горяинов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Так, штраф за нарушение карантинных норм может составить 2 миллиона рублей. В случае если это повлекло за собой смерти людей, то наказанием может стать 7 лет лишения свободы.
Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования. Об этом он заявил на совещании по вопросам здравоохранения, на котором присутствовал Владимир Путин.
В связи с этим Собянин попросил президента РФ поручить полпредам главы государства жестко контролировать меры по борьбе с коронавирусом на местах, поскольку не во всех субъектах они жестко выполняются.
За сутки в столице подтвердили еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. За последние сутки в РФ выписаны пять пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, всего выздоровели 22 человека.
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зарегистрировано 57 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 14 российских регионах.
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