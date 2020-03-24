За нарушение карантина предлагается штрафовать до 2 млн рублей

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщает РИА Новости.

В частности, за нарушение карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, может грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере зарплаты в период от 4 до 5 лет, либо ограничение свободы на срок до 5 лет.

За нарушение, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

За нарушение эпидемиологичеиских норм, повлекшее массовое заболевание или отравление, предлагается ввести штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты, или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо ограничивать свободу на срок до 3 лет.

Совет Думы обсудит поправки в Уголовный кодекс 25 марта. По итогам их рассмотрения планируется вынести их на пленарное заседание 31 марта.

Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Речь идет об ответственности как физических, так и юридических лиц. Срок выполнения поручения – до 25 марта.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.

За последние сутки в России обнаружили 57 новых случаев заражения COVID-19. 28 из них зафиксировали в Москве. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом составило 495 человек.