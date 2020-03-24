Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет об ответственности как физических, так и юридических лиц. Срок выполнения поручения – до 25 марта.

В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко. На лечении остаются 412 человек – за сутки поступило 29.

Пациентов выписывают из стационара при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.