Из медцентра в Коммунарке за сутки выписали 70 пациентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что на лечении остаются 412 человек – за сутки поступило 29.

Пациентов выписывают из стационара при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

