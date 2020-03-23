Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 72 тысячи россиян

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В России провели уже более 165 тысяч исследований на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего с начала года российские медики следили за состоянием здоровья из-за подозрения на инфекцию 130 992 человек, по состоянию на 22 марта под контролем остаются 72 423 человека.

По последним данным, в России проведено более 165 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

В Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что все новые заразившиеся коронавирусом находятся в Москве, они посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее Сергей Собянин.