Мишустин призвал регионы учесть опыт Москвы по борьбе с коронавирусом

16:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространению коронавируса призвал регионы учесть опыт Москвы по борьбе с инфекцией, сообщает "Интерфакс".
По его словам, меры, принятые столичным правительством, были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп его жизни.
"Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы, первыми и, что особенно важно, инициативно приняли целый комплекс упреждающих мер. Считаю, что все эти решения московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь", – отметил премьер-министр.
Премьер попросил Сергея Собянина помочь коллегам из регионов и поделиться опытом столицы.
"Прошу вас прямо завтра провести селектор с губернаторами, чтобы без проволочек и промедления приступить к конкретным действиям", – обратился Мишустин к мэру Москвы.
Собянин является первым заместителем Мишустина, который лично возглавляет совет.
Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.
По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования. 79 пациентов находятся в стационаре, 4 выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.
Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение до специального распоряжения. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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