Москвичам рассказали о погоде 13 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 13 мая, в столице и области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что температура поднимется до 10 градусов в Москве в начале этой недели, а к 17 мая она уже составит 20 градусов.

До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что с середины месяца температура вернется в рамки климата. В столице ожидается до 20 градусов после 15 мая.

