Синоптик Позднякова: потепление до 20 градусов может прийти в Москву после 15 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первая декада мая в Москве завершится холодной погодой с ночными заморозками, однако с середины месяца температура вернется в рамки климата. В столице ожидается до 20 градусов после 15 мая, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Расчеты на более дальние сроки оптимистичны", – отметила она.

В свою очередь, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в эфире радио КП заявила, что в преддверии 9 Мая Московский регион местами накрыла метель, а температура показывает слабый плюс. Такие метеоусловия прогнозируются и в День Победы.

"9 мая мы ожидаем опять осадки в виде мокрого снега и снега. Слабый мокрый снег мы увидим и утром, когда будет проходить парад на Красной площади. Температура ночная отрицательная в городе – -1…-3 градуса, в центре города – 0…2 градуса. Днем очень холодно, всего 3–5 градусов", – подчеркнула она.

По словам синоптика, во второй половине дня порывы ветра начнут достигать 15–20 метров в секунду. В последующие дни столбики термометров начнут повышаться. До 15 мая значения составят до 7–12 градусов, что ниже климатической нормы на 5–6 градусов, сказала она. Паршина добавила, что вероятность ночных заморозков сохранится.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня 8 мая. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим горожан призвали соблюдать внимательность на улице. Автомобилистам порекомендовали придерживаться дистанции и скоростного режима, а также избегать резких маневров.

