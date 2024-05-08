Синоптик Тишковец: погода 9 мая в Москве не помешает провести воздушный парад

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Погода 9 мая не помешает воздушной части парада Победы в Москве. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, главными параметрами для безопасного полета являются нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости. Для комфортного проведения всех трюков нижняя граница должна быть не ниже 350–400 метров.

"В прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж в небе над Москвой, хотя метеоусловия будут неустойчивые и сложные", – отметил синоптик.

Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут кратковременные заряды снега, уточнил Тишковец. Он добавил, что нижняя кромка облаков достигнет 500–700 метров, в зарядах возможны провисания до 300–500 метров с ухудшением видимости до 4–6 километров.

Метеоролог добавил, что при помощи вспомогательной авиации, которая рассеет облачность на северо-западе, метеоусловия будут лучше. При этом он отметил, что ветер в пограничном слое ожидается устойчивый – 310–320 градусов (северо-западный) со средней скоростью 40–50 километров в час.

Парад Победы пройдет на Красной площади. В нем примут участие более 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы. По словам исполняющего обязанности главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в состав пешей колонны войдут военные полки, батальоны и роты, которые будут разделены по видам войск ВС РФ, а также бойцы СВО и женщины, находящиеся на службе. В шествии также примут участие представители суворовских, кадетского, нахимовского и музыкального училищ, юнармейцы, казаки и сводный военный оркестр.

Шествия "Бессмертный полк" в России в этом году не будет в очном формате. Как отметила депутат Госдумы Елена Цунаева, такое решение было принято в связи с имеющимися угрозами общественной безопасности.

Прямую трансляцию парада будут показывать на всех медиаэкранах в столичном транспорте. Всего будут задействованы 34 тысячи медиаэкранов в поездах метро, трамваях, автобусах и электробусах.

