Прямую трансляцию парада Победы покажут в транспорте Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Прямая трансляция парада Победы на Красной площади будет транслироваться на всех медиаэкранах в столичном транспорте 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По словам заммэра Максима Ликсутова, трансляцию проведут уже в 5-й раз в метро и во 2-й раз в наземном транспорте города. Всего будут задействованы 34 тысячи медиаэкранов в поездах метро, трамваях, автобусах и электробусах. В этот же день традиционно покажут фильм "Офицеры" 1971 года с субтитрами, а также проведут специальный праздничный эфир.



"Мы поздравим пассажиров с 79-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В центре внимания будет роль столицы и Московского транспорта в защите нашей Родины", – пояснил Ликсутов.

В частности, горожане смогут узнать о метрополитене и столичном транспорте в годы войны, о посвященных военной истории станциях метро, а также о крупных объектах и монументах города в честь Победы. Кроме того, гости и жители Москвы увидят поздравления от городского совета ветеранов и примут участие в тематической викторине. Посмотреть праздничный эфир можно будет до 14 мая.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии метро запустили новый тематический поезд, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый вагон состава рассказывает о героических событиях и людях тех лет. До этого стало известно, что видеоролики ко Дню Победы в Москве будут показывать почти на 1,7 тысячи цифровых экранах.

