Сотрудники ЦОМ будут помогать пассажирам на 33 станциях метро 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники Центра обеспечения мобильности будут помогать пассажирам на 33 станциях метро 9 мая, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Дополнительно на дежурство выйдут более 100 инспекторов, которые подскажут, где найти ближайший выход, если нужный будет закрыт.

Кроме того, можно будет заказать регулярное сопровождение сотрудников ЦОМП. Они работают с 05:30 до 01:00.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по поручению Сергея Собянина город обеспечивает комфортные и безопасные поездки во время государственных праздников.

Ранее новый тематический поезд, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны, запустили совместно с Музеем Победы на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена.

Каждый вагон оформили в память о героических событиях и людях. Тематический состав будет курсировать 6 месяцев.

