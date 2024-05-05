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Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади. Об этом пишет РИА Новости.

Сначала почетный караул внес на площадь российский флаг и Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии.

После этого начался объезд выстроившихся на площади парадных расчетов на автомобилях Aurus. Затем проследовали пешие колонны, разделенные по родам войск: кадеты, расчеты от суворовских, нахимовских и музыкального училищ, участники СВО, женщины-военнослужащие, юнармейцы и другие.

Также по главной площади страны проехала механизированная колонна техники. Ее возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

Закончилась репетиция полетом истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.

Ранее в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе состоялся торжественный митинг, посвященный предстоящему Дню Победы.

Все присутствующие почтили память павших за Родину минутой молчания. После этого состоялась церемония возложения цветов ротой почетного караула Московского Кремля, гостями, а также сотрудниками УФНС России по столице и инспекций Москвы.

