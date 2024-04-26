Сотрудники УФНС России по Москве провели торжественный митинг, посвященный Дню Победы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе состоялся торжественный митинг, посвященный предстоящему Дню Победы. Его организатором выступило управление Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ по Москве, передает Агентство "Москва".

По словам руководителя ведомства Марины Третьяковой, в России День Победы является одной из самых значимых дат абсолютно для каждого гражданина, потому что Великая Отечественная война затронула все российские семьи.

"Война унесла много жизней, здесь, на Поклонной горе, пронзительно чувствуется неугасающая боль этих утрат. Мы вспоминаем павших в боях, замученных в неволе, сожженных в печах концлагерей, погибших от голода, болезней и тягот военной жизни. Вечная им память", – отметила Третьякова.

Она подчеркнула, что те, кто воевал против нацизма, показали пример героизма на все времена и навсегда остались примерами для подражания.

"Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. Это не просто высокие слова, они стали заветом предков для наших воинов, участников специальной военной операции (СВО)", – добавила глава УФНС по Москве.

В своей речи она также обратилась к военным, участвующим в СВО, заверив в поддержке от граждан как их, так и их близких.

"Вы оставили свои мирные профессии и пошли на фронт защищать нашу спокойную жизнь. Вы делаете то, что когда-то делали наши деды и прадеды. Для них высшей ценностью всегда было спокойствие в их стране, на их земле, в их домах и семьях. <…> Вы делаете большое дело, а когда вернетесь, мы вместе будем работать на благо нашей страны, на благо нашей любимой Москвы", – заключила Третьякова.

Участниками митинга также стали заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам, заместитель председателя Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Николай Овсиенко, заместитель руководителя ФНС России Юлия Шепелева, начальник управления развития кадрового потенциала и служебной культуры ФНС России Вероника Прищепа, начальник управления кадров ФНС России Валерий Сахарук, председатель координационного совета благотворительного фонда "Христианское милосердие" Олег Шабуневич, начальник отделения военно-политической работы главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко Владимир Трипольский, военнослужащий спецподразделения "Ахмат" Сергей Михайлов, военнослужащий 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии Юрий Лавренов, военнослужащий 104-й десантно-штурмовой дивизии Дмитрий Кошелев.

Все присутствующие почтили память павших за Родину минутой молчания. После чего состоялась церемония возложения цветов ротой почетного караула Московского Кремля, гостями, а также сотрудниками УФНС России по столице и инспекций Москвы.

Завершился митинг совместным фото гостей и участников на центральной лестнице Музея Победы.

Ранее депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что общероссийская акция "Бессмертный полк" может пройти с 1 по 12 мая, в том числе на общественном, водном и воздушном транспорте, в формате "Галереи памяти". По ее словам, центральный штаб "Бессмертного полка" подготовил письма и обратился в учреждения, предприятия, заводы, фабрики, министерства и ведомства, для того чтобы организовать форматы памяти, связанные с родственниками сотрудников этих организаций.