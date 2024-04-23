Минпросвещения РФ рекомендует провести торжественные линейки в школах 9 мая

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Минпросвещения РФ рекомендует провести 9 мая в школах торжественные линейки, посвященные Дню Победы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что это добровольное участие как для учеников, так и для родителей. При этом министр выразил уверенность, что многие откликнутся. Такие же рекомендации направили в регионы.

Ранее стало известно, что шествие "Бессмертный полк" в России в этом году не будет проводиться в очном формате. Такое решение было принято в связи с имеющимися угрозами общественной безопасности.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в этом году в параде Победы будут задействованы свыше 9 тысяч человек и 75 единиц техники, а также авиация. По его словам, в пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которые будут разделены по видам войск ВС РФ, а также бойцы СВО и женщины, находящиеся на службе.