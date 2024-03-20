В параде Победы на Красной площади примут участие более 9 тыс человек и 75 единиц техники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 9 тысяч человек и 75 единиц техники, а также авиация будут задействованы в параде Победы на Красной площади в этом году, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На очередном заседании коллегии министр предложил обсудить вопрос, посвященный подготовке к торжественному параду 9 Мая.

"В этом мероприятии будут задействованы более 9 тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация воздушно-космических сил", – передает РИА Новости слова министра.

По словам Шойгу, в пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которые будут разделены по видам войск ВС РФ, а также бойцы СВО и женщины, находящиеся на службе. В шествии также примут участие представители суворовских, кадетского, нахимовского и музыкального училищ, юнармейцы, казаки и сводный военный оркестр.

В прошлом году по Красной площади проследовали пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" и новые БТР "Бумеранг".

Танк Т-34 возглавил механизированную колонну. Впервые в параде были задействованы новейшие бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак".



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