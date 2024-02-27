Колонна ПГРК "Ярс" направляется в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы

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Механизированная колонна пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" направляется в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что колонна приступила к совершению марша из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья. Маршрут проходит по трассе М-7.

Как правило, тренировки парадных расчетов к 9 мая проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабине.

Ранее Владимир Путин поблагодарил сотрудников "Уралвагонзавода" за выпуск качественной техники, которая применяется в ходе спецоперации на Украине, и за работу в зоне боев. Президент РФ также оценил качество работы предприятия.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил развитие центральных научно-исследовательских учреждений ведомства в Подмосковье.