Путин поблагодарил работников "Уралвагонзавода" за качественную технику для СВО

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Владимир Путин поблагодарил сотрудников "Уралвагонзавода" за выпуск качественной техники, которая применяется в ходе спецоперации на Украине, и за работу в зоне боев. Президент РФ также оценил качество работы предприятия.

"Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М "Прорыв", – отметил он.

По словам президента, бригады завода выезжают в зону проведения СВО, работают на линии соприкосновения, помогают российским бойцам и восстанавливают технику.

Осенью прошлого года ВС РФ поручили концерну "Уралвагонзавод" возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями. Т-80 был создан как развитие танка Т-64А. Его поставили на вооружение еще в 1976 году. Главным отличием Т-80 от других серийных советских боевых машин стало применение единой газотурбинной силовой установки.

Ранее СМИ писали, что российские войска приняли на снабжение новую дымовую гранату РДГ-У, которая может укрывать бойцов и технику от удара высокоточных управляемых ракет. По данным госкорпорации "Ростех", такая граната обеспечивает маскировку с наведением в инфракрасном диапазоне.

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