"Уралвагонзавод" может возобновить производство танков Т-80

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ВС РФ поручили концерну "Уралвагонзавод" возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями, заявил гендиректор предприятия Александр Потапов в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, сейчас вопросы по этой теме прорабатываются.

"И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", – поделился Потапов.

Боевой танк Т-80 был создан как развитие танка Т-64А. Его поставили на вооружение еще в 1976 году. Главным отличием Т-80 от других серийных советских боевых машин стало применение единой газотурбинной силовой установки. За такую способность танк был назван "летающим".

Наиболее современной модификацией танка является Т-80БВМ, который собирают на Омсктрансмаше (входит в УВЗ) с помощью модернизации Т-80БВ. Последний находится на вооружении с 1985 года. Боевая масса танка составляет 46 тонн.

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