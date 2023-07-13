"Ростех" с начала года произвел в 20 раз больше снарядов для РСЗО, чем за весь 2022 год

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Предприятия "Ростеха" с начала этого года произвели в 20 раз больше снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), чем за весь 2022 год. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.

Он добавил, что по отдельным наименованиям боеприпасов рост производства составил до 50 раз. Был существенно увеличен выпуск боеприпасов калибров 122, 220 и 300 миллиметров.

Оздоев отметил, что перебоев в поставках снарядов в российские войска нет и не будет. По его словам, выполнение гособоронзаказа является приоритетной задачей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армия России в соответствии с планом завершает прием вооружения и военной техники от ЧВК "Вагнер", переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 11 июля в рамках работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Татарстана.

В частности, вместе с главой республики Рустамом Миннихановым министр посетил завод "Ремдизель", где осмотрел линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ, а также образцы различной бронетехники, в том числе медицинский автомобиль "Линза".

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