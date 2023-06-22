В "Ростехе" заявили о начале эксплуатации новой системы контроля воздушного пространства

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потенциальные заказчики приступили к опытной эксплуатации новейшей системы контроля за воздушным пространством (СКВП) после проведения успешных испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Данная система была разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения. Впервые ее презентовали на форуме "Армия-2022".

СКВП позволяет отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе беспилотники. Она также определяет тип летательных аппаратов, высоту их полета и расстояние до них.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и подготовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ как можно скорее.

До этого стало известно, что в России создается новая 300-миллиметровая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Сарма" с повышенной мобильностью и возможностью вести огонь управляемыми боеприпасами.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии корпорации "Алмаз Антей"