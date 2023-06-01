Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:33

Безопасность

В России создают новую РСЗО "Сарма", способную вести огонь управляемыми боеприпасами – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новая 300-миллиметровая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Сарма" с повышенной мобильностью и возможностью вести огонь управляемыми боеприпасами, создается в России. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров "Сарма", которая станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси Камаза", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, новый комплекс будет отличаться повышенной мобильностью и защищенностью, а также возможностью применения управляемых высокоточных боеприпасов. Кроме того, РСЗО будет оснащена усовершенствованной автоматикой для управления огнем и наведения на цель.

Ранее сообщалось, что российские специалисты продолжают испытания нового ракетного комплекса "Гермес", предназначенного для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов. "Гермес" был создан для поражения целей на дальности до 100 километров.

Российские военные испытали противодронное ружье "Гарпия" под Донецком

Читайте также

безопасность

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика