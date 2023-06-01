В России создают новую РСЗО "Сарма", способную вести огонь управляемыми боеприпасами – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новая 300-миллиметровая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Сарма" с повышенной мобильностью и возможностью вести огонь управляемыми боеприпасами, создается в России. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров "Сарма", которая станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси Камаза", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, новый комплекс будет отличаться повышенной мобильностью и защищенностью, а также возможностью применения управляемых высокоточных боеприпасов. Кроме того, РСЗО будет оснащена усовершенствованной автоматикой для управления огнем и наведения на цель.

Ранее сообщалось, что российские специалисты продолжают испытания нового ракетного комплекса "Гермес", предназначенного для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов. "Гермес" был создан для поражения целей на дальности до 100 километров.

