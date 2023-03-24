РФ добилась серьезных успехов в разработке оружия на новых физических принципах – "Ростех"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия добилась серьезных успехов в разработке оружия на новых физических принципах, несмотря на санкции Запада и высокую нагрузку на оборонно-промышленный комплекс из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на госкорпорацию "Ростех" сообщает ТАСС.

"Даже в условиях западных санкций и ориентации оборонно-промышленного комплекса на обеспечение нужд армии для ведения спецоперации работа над перспективным оружием на новых физических принципах продолжается", – заявили в госкорпорации.

В "Ростехе" подчеркнули, что работа по этому направлению никогда не останавливается и по нему "есть серьезные успехи".

Ранее сообщалось, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание нетрадиционных видов вооружения. Она будет представлена на утверждение президенту РФ к середине 2023 года.

До этого стало известно, что боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в ВС РФ. Комплекс может ослеплять все спутниковые системы разведки противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения.

Новейшие разработки российских оружейников представили на форуме "Армия–2022"

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